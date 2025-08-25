Meghökkentő
1 órája
Hajnali rémálom Miskolcon: gíroszt evett a fiatalember, de ami ezután történt, az „csípett” igazán
Furcsa eset történt a napokban Miskolcon.
Rablás miatt folytat eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 29 éves helyi férfival szemben. A gyanúsított augusztus 21-én hajnalban Miskolcon, a Kazinczy Ferenc utcában megfenyegetett egy fiatalembert, ha nem adja át a nem sokkal korábban vásárolt gíroszát, akkor megkéseli. A sértett a beígért erőszaktól tartva átadta az ételt.
A bejelentést követően a rendőrök másnap azonosították, majd elfogták a támadót. A Miskolci Rendőrkapitányság őrizetbe vette a férfit, és kezdeményezte letartóztatását is – közölte a rendőrség.
További kék hírek a boon.hu-n.
