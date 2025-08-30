augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Garázdaság

1 órája

Gereblyével rendezte a vitát a borsodi férfi

Címkék#vendég#vita#vád

Nem arra használta a mezőgazdasági szerszámot, amire kitalálták. A gereblye fegyver lett.

Boon.hu
Gereblyével rendezte a vitát a borsodi férfi

Ez volt a támadófegyver

Fotó: BOON

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben. A vád szerint a férfi 2025. február 15-én reggel, megjelent egy ismerőse tornanádaskai lakásánál, hogy tisztázza a korábbi nézeteltérését a másik férfival. A gereblye is előkerült.

gereblye
Fegyverré alakult át a gereblye

A hívatlan vendég és a házigazda a lakás előtti útszakaszon szóváltásba keveredtek, melynek során a támadó ingerült lett, odalépett a másik férfihez és a nála lévő gereblye fa nyelével megütötte a homlokát. Ezt követően – mivel a haragosa hozzátartozói is kint voltak az utcán – felhagyott cselekményével és távozott a helyszínről.

Gereblye: könnyű testi sértés

A megtámadott férfi nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, azonban könnyű testi sértés vétsége miatt nem terjesztett elő magánindítványt. 

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. 

Az ügyészség a vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu