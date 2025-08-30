Gereblyével rendezte a vitát a borsodi férfi

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben. A vád szerint a férfi 2025. február 15-én reggel, megjelent egy ismerőse tornanádaskai lakásánál, hogy tisztázza a korábbi nézeteltérését a másik férfival. A gereblye is előkerült.

Fegyverré alakult át a gereblye

A hívatlan vendég és a házigazda a lakás előtti útszakaszon szóváltásba keveredtek, melynek során a támadó ingerült lett, odalépett a másik férfihez és a nála lévő gereblye fa nyelével megütötte a homlokát. Ezt követően – mivel a haragosa hozzátartozói is kint voltak az utcán – felhagyott cselekményével és távozott a helyszínről.

Gereblye: könnyű testi sértés

A megtámadott férfi nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, azonban könnyű testi sértés vétsége miatt nem terjesztett elő magánindítványt.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

Az ügyészség a vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak.