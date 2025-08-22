Felsőzsolcánál történt a baleset

A 3-as főúton, a Felsőzsolca északi határában lévő körforgalomban két személyautó ütközött össze 11 óra 30-kor. Az Arnóti körforgalomban történt balesetben egy személygépkocsi és egy kamion üközött össze. Az ok a követési távolság be nem tartása volt.

Az anyagi káros balesetben személyi sérülés nem történt. A forgalom korlátozására nem került sor a helyszíni szemle alatt. Felhívjuk a figyelmet az időjárásnak megfelelő óvatos vezetésre

- tájékoztatta a boon.hu-t Varga Rudolf a Borsod-Abaúj-Zemplén Rendőr-főkapitányság szóvivője.

