Baleset 3-as főút

1 órája

Felsőzsolcánál történt a baleset

Címkék#Felsőzsolca#baleset#személyautó#körforgalomban

A külső sávot lezárták.

Felsőzsolcánál történt a baleset

Fotó: Takács József

A 3-as főúton, a Felsőzsolca északi határában lévő körforgalomban két személyautó ütközött össze 11 óra 30-kor. Az Arnóti körforgalomban történt balesetben egy személygépkocsi és egy kamion üközött össze. Az ok a követési távolság be nem tartása volt.

Az anyagi káros balesetben személyi sérülés nem történt.  A forgalom korlátozására nem került sor a helyszíni szemle alatt. Felhívjuk a figyelmet az időjárásnak megfelelő óvatos vezetésre

 - tájékoztatta a boon.hu-t Varga Rudolf a Borsod-Abaúj-Zemplén Rendőr-főkapitányság szóvivője.

