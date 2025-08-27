3 órája
Vendégségbe ment a kislány, de borzalmas dolog történt ott vele
Nem mert szólni az édesanyjának.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen minősített szexuális erőszak bűntette miatt, aki ittas állapotban szexuálisan zaklatta féltestvére vendégségben nála tartózkodó nevelt kiskorú lánygyermekét.
A vádirat szerint a vádlott borsodi településen lévő ingatlanába 2023. nyarán vendégségbe érkezett meg a féltestvére, élettársával és három kiskorú nevelt gyermekével. A családtagok a házban két szobán megosztozva töltötték az éjszakákat. Az egyik szobában a vádlott aludt egy ágyban féltestvére hétéves nevelt lánygyermekével. A vendégség tartama alatt egyik este a vádlott ittas állapotban a mellette fekvő sértettet hátára fordította, kezét lefogta, majd térdnadrágján keresztül sérelmére szexuális cselekményt végzett. A sértett megpróbált elhúzódni a vádlottól, kérte, hogy hagyja abba, mert megmondja az anyjának és feljelentik. A vádlott azonban közölte, hogy ez nem érdekli. Végül a sértettnek sikerült kimenekülnie a mosdóba.
A cselekmény hatása alatt lévő kiskorú lány az édesanyjának nem mert szólni a történtekről, mert attól félt, hogy a nevelő apja, aki a vádlott féltestvére, bántalmazni fogja.
Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint indítványozta a végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amely során tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba – áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleményében.
