Elcsalta két férfi a borsodi kislányt, borzalmas, ami ezután történt!

A sértett ebbe beleegyezet, azonban útközben az egyik vádlott a lány csuklóját megragadta és akarata ellenére elhúzta egy romos épületbe, a vádlott társa kísérte őket. A sértett megpróbálta kirántani kezét a szorításból, de nem sikerült, mire a vádlott elgáncsolta, majd a vádlottak közös erővel leteperték a földre. A sértett kérlelte őket, hogy ne bántsák, azonban a lányt előzőleg megragadó vádlott levette róla az alsó ruházatát és annak ellenére, hogy a sértett lábaival rugdosva igyekezett távoltartani, sérelmére szexuális erőszakot követett el, míg vádlott társa lefogta a sértettet. A cselekmény után a vádlottak cseréltek és a másik vádlott is erőszakkal közösült a sértettel, míg az első cselekményt megvalósító vádlott társa lefogva tartotta.

Megfenyegették, hogy senkinek nem beszélhet a történtekről, mert különben nem lesz jó vége,

arra is felszólították, hogy maradjon az épületben, amíg ők elmennek. A történtek hatása alatt lévő kiskorú lány azonban felöltözött és elmenekült. A sértett a cselekmények végrehajtása érdekében kifejtett erőszak következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az ügyészség a büntetlen előéletű, bűnügyi felügyeletben lévő vádlottakkal szemben fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztés büntetést indítványozott, egyidejű végleges hatályú eltiltásukkal minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amely során tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülnének kapcsolatba.

– áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleményében.

További kék hírek a Borsod Online-on.