Vérfagyasztó borsodi eset: halálra késelte a nőt otthonában, majd elégette a bizonyítékokat

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozta azzal a férfival szemben, aki pénzszerzési céllal halálra késelt egy 74 éves nőt. Emberölés a vád.

Brutális emberölés: otthonában halálra késelt egy 74 éves nőt a férfi. Fotó: illusztráció/Shutterstock

Pénzt akart, de nem kapott, ezért halálra késelte az idős nőt

Az ítélet szerint a nagyobb összegű tartozásai miatt nehéz anyagi helyzetbe került 27 éves vádlott elhatározta, hogy az általa is ismert, egyedül élő, betegséggel küzdő 74 éves ismerősétől fog pénzt kölcsön kérni. Ennek érdekében 2022. december 15-én, a késő esti órákban felkereste az idős nőt, aki elutasította a kérést, majd felszólította a férfit, hogy távozzon a lakásból. Miután a sértett nem adott pénzt, a vádlott kést vett magához, amivel a nőt több alkalommal nyakon szúrta. Az idős sértett a szúrások ellenére megpróbált védekezni, de esélye sem volt fiatal támadójával szemben. A nő a földre került, mozgásképtelenné vált, azonban a vádlott ekkor sem hagyta abba a bántalmazást. A magatehetetlen idős nő testét többször megszúrta és megrúgta.

A férfi ezt követően átkutatta a lakást, de nem vitt el semmit, majd hazatérve a gyilkossághoz használt kést és a véres ruháit elégette.

Emberölés különös kegyetlenséggel

A Miskolci Törvényszék a vádlottat nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azzal, hogy legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.

A vádlott fellebbezett

Az ítélet ellen a vádlott enyhítésért, míg védője elsősorban felmentés, másodsorban a büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a bíróság döntése törvényes és megalapozott. A vádlott könyörtelenül bántalmazta az idős nőt még akkor is, amikor az már magatehetetlenül a földön feküdt. Az átlagosat lényegesen meghaladó, rendkívüli embertelenséggel megvalósított cselekménye miatt kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés tettarányos, így annak enyhítésére nincs törvényes indok.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt - közölte a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség.

