Nem találnak egy 49 éves hejőbábai férfit

A rendőrök a lakosság segítségét kérik az eltűnt hejőbábai férfi megtalálásához.

A képen látható eltűnt személyt keresi a rendőrség is

Forrás: police.hu

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 05050-157/121/2025. körözési számon eljárást folytat Radics István 49 éves hejőbábai lakos eltűnése ügyében.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A férfi augusztus 22-én egy hejőbábai egészségügyi otthonból - engedély nélkül - ismeretlen helyre távozott, a felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre – írja a police.hu.