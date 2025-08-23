2 órája
Nem találnak egy 49 éves hejőbábai férfit
Egészségügyi otthonból - engedély nélkül - ismeretlen helyre távozott.
A rendőrök a lakosság segítségét kérik az eltűnt hejőbábai férfi megtalálásához.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 05050-157/121/2025. körözési számon eljárást folytat Radics István 49 éves hejőbábai lakos eltűnése ügyében.
A férfi augusztus 22-én egy hejőbábai egészségügyi otthonból - engedély nélkül - ismeretlen helyre távozott, a felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre – írja a police.hu.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható férfi tartózkodási helyével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.
