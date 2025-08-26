Kislányával indult vásárolni, nem tért haza a borsodi édesanya – nagy erőkkel keresik

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 05060-157/93/2025. körözési számon körözési eljárást folytat Gurbai Johanna 24 éves mezőkeresztesi lakos eltűnése ügyében.

Eltűnt egy mezőkeresztesi nő. Forrás: police.hu

Eltűnt a mezőkeresztesi nő, a rendőrség keresi

A nő otthonából 2025. augusztus 25-én 11 óra körül kislányával elment vásárolni, onnan azonban nem tért vissza. A felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.

Gurbai Johanna 156 centiméter magas, vékony testalkatú, haja és a szeme barna színű.

Rendőrségi felhívás

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható nő hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

