Kék villogó

57 perce

Eltűnt egy tizenhárom éves gyermek a strandolás után Mezőkövesden

A mezőkövesdi strandról ismeretlen helyre távozott a tinédzser lány.

A lakosság segítségét kérik a rendőrök

Forrás: MW

Fotó: BANCZIK ROBERT

A rendőrök a lakosság segítségét kérik egy mezőkökeresztesi lány megtalálásához.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 05060-157/91/2025. körözési számon körözési eljárást folytat Lázi Dzsesszika 13 éves gyermek eltűnése ügyében. A lány 2025. augusztus 15-én a mezőkövesdi strandról ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre. Lázi Dzsesszika 148 centiméter magas, 45 kilogramm, haja, illetve szeme barna színű.  

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható lány hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

 

