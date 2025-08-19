57 perce
Eltűnt egy tizenhárom éves gyermek a strandolás után Mezőkövesden
A mezőkövesdi strandról ismeretlen helyre távozott a tinédzser lány.
A lakosság segítségét kérik a rendőrök
Forrás: MW
Fotó: BANCZIK ROBERT
A rendőrök a lakosság segítségét kérik egy mezőkökeresztesi lány megtalálásához.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 05060-157/91/2025. körözési számon körözési eljárást folytat Lázi Dzsesszika 13 éves gyermek eltűnése ügyében. A lány 2025. augusztus 15-én a mezőkövesdi strandról ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre. Lázi Dzsesszika 148 centiméter magas, 45 kilogramm, haja, illetve szeme barna színű.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható lány hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
Egy miskolci nő gyanútlanul nyitott meg egy internetes oldalt, ám hamarosan rémálommá vált a történet
Bor, mámor, Bénye: Megnyíltak Hegyalja titkos kertjei (videó, galéria)