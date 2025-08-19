Eltűnt egy tizenhárom éves gyermek a strandolás után Mezőkövesden

A rendőrök a lakosság segítségét kérik egy mezőkökeresztesi lány megtalálásához.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 05060-157/91/2025. körözési számon körözési eljárást folytat Lázi Dzsesszika 13 éves gyermek eltűnése ügyében. A lány 2025. augusztus 15-én a mezőkövesdi strandról ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre. Lázi Dzsesszika 148 centiméter magas, 45 kilogramm, haja, illetve szeme barna színű.

