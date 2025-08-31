Rejtélyes eltűnés Borsodban: nyoma veszett egy férfinak

Szuhakállóból eltűnt Radnai Tamás szombaton. Telefon és iratok nélkül el hagyta a munkahelyét - tette közé egy facebook csoportban egy csoporttag. A rendőrségi bejelentés megtörtént, így a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a következő körözési számon: Körözési eljárás határozat száma, eljárás iktatószáma: 05040/13328/2025.ID megkezdte a férfi keresését, amit hivatalos oldalukon is megosztottak.

Kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a férfi hollétéről, az hívja a 112-es segélyvonalat, vagy a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságot a következő számon: Tel: +36/48/510-550.

