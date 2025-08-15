Eltűnt Dorina: értesítse a rendőrséget, ha látta a sátoraljaújhelyi lányt!

Eltűnt egy sátoraljaújhelyi lány! A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság 05080-157/69/2025. körözési számokon körözési eljárást folytat Galyas Dorina 13 éves sátoraljaújhelyi lakos eltűnése ügyében.

A rendőrök a lakosság segítségét kérik: eltűnt egy sátoraljaújhelyi lány. Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrség tájékoztatása szerint a lány 2025. augusztus 12-én távozott el otthonából, azóta tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.

Rendőrségi felhívás az eltűnt lány ügyében

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható személlyel kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.