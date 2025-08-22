1 órája
Azt hitte a borsodi férfi, nincs más megoldás, a saját otthonában tett magával szörnyűséget
Egy ózdi lakásban drámai percek zajlottak augusztus 21-én este. A rendőröknek nem mindennapi helyzettel kellett szembenézniük, ahol a gyors reagálás és a lélekjelenlét életet mentett.
Életet mentettek a járőrök
A járőrök egy ózdi férfi életét mentették meg - olvasható a rendőrség hivatalos oldalán.
Erősen vérzett
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába augusztus 21-én 18 óra előtt érkezett a bejelentés, hogy egy férfi ózdi otthonában több helyen megvágta magát és erősen vérzik. A rendőrök a helyszínre siettek, ahol megtalálták a zavart állapotban lévő férfit. A járőrök azonnal elsősegélyben akarták részesíteni a sérültet, de ő ezt elutasította, így segítőinek először az ellenállását kellett leküzdeniük. A szemmel láthatóan súlyos sérülésekre törölközők és egyéb ruhadarabok felhasználásával nyomókötéseket tettek – így csillapítva a vérzést – illetve kommunikációjukkal próbálták megnyugtatni, jobb belátásra bírni.
Kórházba szállították
A súlyos sérüléseket szenvedett férfi ápolását a közben helyszínre érkező mentőszolgálat munkatársai átvették, majd további ellátása végett rendőri biztosítással kórházba vitték.
Figyelem!
Bárki kerülhet olyan krízishelyzetbe, amelyet külső segítséggel tud átvészelni. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőknek fenntartott, ingyenesen hívható 06 80 820 111-es telefonszámot!
