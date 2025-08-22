augusztus 22., péntek

Kék villogó

2 órája

Azt hitte a borsodi férfi, nincs más megoldás, a saját otthonában tett magával szörnyűséget

Címkék#rendőrség#elsősegély#lélekjelenlét#járőr

Egy ózdi lakásban drámai percek zajlottak augusztus 21-én este. A rendőröknek nem mindennapi helyzettel kellett szembenézniük, ahol a gyors reagálás és a lélekjelenlét életet mentett.

Életet mentettek a járőrök

Forrás: MW

Fotó: BANCZIK ROBERT

A járőrök egy ózdi férfi életét mentették meg - olvasható a rendőrség hivatalos oldalán.

Erősen vérzett

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába augusztus 21-én 18 óra előtt érkezett a bejelentés, hogy egy férfi ózdi otthonában több helyen megvágta magát és erősen vérzik. A rendőrök a helyszínre siettek, ahol megtalálták a zavart állapotban lévő férfit. A járőrök azonnal elsősegélyben akarták részesíteni a sérültet, de ő ezt elutasította, így segítőinek először az ellenállását kellett leküzdeniük. A szemmel láthatóan súlyos sérülésekre törölközők és egyéb ruhadarabok felhasználásával nyomókötéseket tettek – így csillapítva a vérzést – illetve kommunikációjukkal próbálták megnyugtatni, jobb belátásra bírni.

Kórházba szállították

A súlyos sérüléseket szenvedett férfi ápolását a közben helyszínre érkező mentőszolgálat munkatársai átvették, majd további ellátása végett rendőri biztosítással kórházba vitték.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Figyelem! 

Bárki kerülhet olyan krízishelyzetbe, amelyet külső segítséggel tud átvészelni. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőknek fenntartott, ingyenesen hívható 06 80 820 111-es telefonszámot!

 

