Aljas módszerrel öltek meg két családtagot– a családfőt elértük, nem tér magához a történtek miatt!

2025.08.07.-én, és 08.13.-án valaki különös kegyetlenséggel gyilkosságot követett el a CSALÁDTAGJAINK ellen a mellékelt fotón látható mérgezett, és összetört üvegdarabokkal teli fasírttal, amit a kutyusaink elfogyasztottak, majd rövid időn belül elpusztultak.

A kutyákat az állatorvos ajánlására orvosszakértői boncolásra elszállították Debrecenbe.

A rendőrségi feljelentés megtörtént egyelőre ismeretlen tettes ellen, de addig nem nyugszom amíg meg nem találom az elkövetőt és börtönbe nem záratom.

Van udvari kameránk, amit már a rendőrség vizsgál, de nagy valószínűséggel abból nem fog kiderülni semmi. Hallottam olyat, hogy lehet a bizonyítékról DNS mintát vetetni, de az több százezer forintba kerül.

Ha van itt olyan ember, például ügyvéd, állatvédő, vagy médiában dolgozó ember, aki tudna tanácsot adni, vagy segíteni, hogy mit tegyek, nagyon megköszönném, mert nagyon felünk, hogy a még megmaradt Ó német juhászunkkal is ez fog történni.

Azért gondolom így, mert miután meghaltak a kicsik a bizonyítékot másnap reggelre találtuk meg az udvarunkon a sövény mellett. Szóval újabb támadás történt.

Aki tud valamilyen tanácsot adni, vagy segíteni, kérem jelezze!