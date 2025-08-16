1 órája
Aljas módszerrel öltek meg két családtagot– a családfőt elértük, nem tér magához a történtek miatt!
Egy bejegyzésben találtunk rá a döbbenetes esetre. Dupla gyilkosságot követtek el Sárospatak környékén, méghozzá brutális módszerrel.
Bogyóka a dupla gyilkosság egyik áldozata
Forrás: Aranyi László
Aranyi László maga osztotta meg a bűncselekmény részleteit, a család romokban van. Nem csoda, Bogyóka és Pajti nagy szenvedésen mentek keresztül, mielőtt eltávoztak az örök vadászmezőkre. Az aljas elkövető mérgezett és összetört üvegdarabokkal teli fasírtot dobott a ház udvarára, ahol a két kutyus örömmel befalatozta egy részüket, és a dupla gyilkosság sajnos sikeres volt. Elértük a családfőt, ő maga mesélt a részletekről.
Orvosszakértő vizsgálta a családtagok tetemeit
A közösségi oldalon megjelent bejegyzésben Aranyi László leírta a részleteket.
2025.08.07.-én, és 08.13.-án valaki különös kegyetlenséggel gyilkosságot követett el a CSALÁDTAGJAINK ellen a mellékelt fotón látható mérgezett, és összetört üvegdarabokkal teli fasírttal, amit a kutyusaink elfogyasztottak, majd rövid időn belül elpusztultak.
A kutyákat az állatorvos ajánlására orvosszakértői boncolásra elszállították Debrecenbe.
A rendőrségi feljelentés megtörtént egyelőre ismeretlen tettes ellen, de addig nem nyugszom amíg meg nem találom az elkövetőt és börtönbe nem záratom.
Van udvari kameránk, amit már a rendőrség vizsgál, de nagy valószínűséggel abból nem fog kiderülni semmi. Hallottam olyat, hogy lehet a bizonyítékról DNS mintát vetetni, de az több százezer forintba kerül.
Ha van itt olyan ember, például ügyvéd, állatvédő, vagy médiában dolgozó ember, aki tudna tanácsot adni, vagy segíteni, hogy mit tegyek, nagyon megköszönném, mert nagyon felünk, hogy a még megmaradt Ó német juhászunkkal is ez fog történni.
Azért gondolom így, mert miután meghaltak a kicsik a bizonyítékot másnap reggelre találtuk meg az udvarunkon a sövény mellett. Szóval újabb támadás történt.
Aki tud valamilyen tanácsot adni, vagy segíteni, kérem jelezze!
A dupla gyilkosság érthetően megviseli a családot
Aranyi Lászlóval felvettük a kapcsolatot, és szívszaggató részleteket tudtunk meg az esetről. Pajti mindössze négy hete volt velük, kölyökkutyáról van szó, Bogyókát pedig hat évvel ezelőtt vásárolták, amikor a család még Sárospatakon élt, és a kislányuk mindössze négyesztendős volt. Ahogy a családfő jellemzi „abszolút benti kutya volt, itt élt velünk, sétálni is csak azért vittük ki, hogy levegőn legyen, a dolgát elvégezze.”
Értetlenül állnak a történtek előtt, mivel nincs haragosuk a Sárospatak környékén lévő településen, amiről közelebbi információt egyelőre nem kívánnak megosztani. A családfő most attól retteg, hogy a még életben lévő ónémetjuhász kutyájuk is veszélyben lehet, akinek a hangját a beszélgetésünk alatt időnként hallottuk a háttérben. Aranyi László bár tartja magát és mindent megtesz azért, hogy a tettes előkerüljön és megbűnhődjön azért, amit tett, a sírás határán egyensúlyozott, miközben beszámolt a történtekről.
Aranyi László kéri, ha valaki bármit tud a történtekről, vagy egyéb módon segíteni akar a tettes felderítésében, jelentkezzen a bejegyzésben megadott telefonszámon.
Sajnálatos módon vármegyénkben előfordult már hasonló eset. Miskolcon, az Avas városrészen szórt szét patkánymérget valaki egy szabad területen, Kazincbarcikán pedig időről-időre előkerül a szöges virsli szétszórása, szintén közparkokban.
