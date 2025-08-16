boon.hu video
1 órája
Rendőr, mentő, tűzoltók Diósgyőrben – fotók, videó!
Riasztották a rendőrséget a katasztrófavédelmet és a mentőket is. A diósgyőri 15 emeleteshez siettek szirénázva.
Fotó: BOON
Két rendőrautó, több tűzoltójármű, köztük a magasból mentő szer és mentő is érkezett szombaton dél körül a Könyves Kálmán utcába Miskolcon. A diósgyőri ikonikus 1 emeletes lépcsőházhoz érkeztek, hogy bajba jutotton segítsenek!
Diósgyőri panelből jött a segítségkérés
Mint megtudtuk a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén, egy idős emberhez próbálnak bejutni.
Idős embert mentettek Miskolcon
Egy rokona hívta a 112-öt, hogy segítséget kérjen, ugyanis az idős ember nem nyit ajtót, és nincs kulcs a lakáshoz, hogy bejusson hozzá.
