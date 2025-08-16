augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Rendőr, mentő, tűzoltók Diósgyőrben – fotók, videó!

Címkék#Miskolc#boon video#Diósgyőrben#rendőrség#lépcsőház#tűzoltó#mentő#segítség

Riasztották a rendőrséget a katasztrófavédelmet és a mentőket is. A diósgyőri 15 emeleteshez siettek szirénázva.

Boon.hu
Rendőr, mentő, tűzoltók Diósgyőrben – fotók, videó!

Fotó: BOON

Két rendőrautó, több tűzoltójármű, köztük a magasból mentő szer és mentő is érkezett szombaton dél körül a Könyves Kálmán utcába Miskolcon. A diósgyőri ikonikus 1 emeletes lépcsőházhoz érkeztek, hogy bajba jutotton segítsenek!

diósgyőri
Rendőrök, mentők, tűzoltók a helyszínen, a diósgyőri épületnél
Fotó: BOON

Diósgyőri panelből jött a segítségkérés

Mint megtudtuk a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén, egy idős emberhez próbálnak bejutni. 

Idős embert mentettek Miskolcon

Egy rokona hívta a 112-öt, hogy segítséget kérjen, ugyanis az idős ember nem nyit ajtót, és nincs kulcs a lakáshoz, hogy bejusson hozzá.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu