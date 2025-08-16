Rendőr, mentő, tűzoltók Diósgyőrben – fotók, videó!

Két rendőrautó, több tűzoltójármű, köztük a magasból mentő szer és mentő is érkezett szombaton dél körül a Könyves Kálmán utcába Miskolcon. A diósgyőri ikonikus 1 emeletes lépcsőházhoz érkeztek, hogy bajba jutotton segítsenek!

Rendőrök, mentők, tűzoltók a helyszínen, a diósgyőri épületnél

Fotó: BOON

Diósgyőri panelből jött a segítségkérés

Mint megtudtuk a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén, egy idős emberhez próbálnak bejutni.