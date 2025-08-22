augusztus 22., péntek

Gumimaci

1 órája

Ilyet biztos nem látsz a boltban! Lakásról osztogatták a flesselős gumicukrot Borsodban

Címkék#Tiszaújváros#díler#gumicukor

A legfurcsább lelet azonban néhány „különleges” gumicukor volt, amelyről kiderült: sokkal többet tud, mint egy átlagos édesség.

Rendőrkézen a tiszaújvárosi díler

Rendőrkézen a tiszaújvárosi díler

Fotó: A kép illusztráció

Egy 47 éves ónodi férfi 2024. augusztus 7-ét megelőzően tiltott szereket értékesített tiszaújvárosi lakásán. A rendőrök a díler otthonában tartott kutatás során egy digitális mérleget, több mint 130 gramm kristályos anyagot, közel 5 gramm új pszichoaktív anyagot tartalmazó gumicukrot és majdnem 20 gramm amfetamint foglaltak le.

Díler került rendőrkézre Tiszaújvárosban

Kihallgatásán a férfi beismerő vallomást tett. A nyomozók befejezték az eljárást, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

Függőséget okoz

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

