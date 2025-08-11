Édesszájú betörőket fogott a rendőrség a borsodi kisvárosban

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti Rendőrőrse lopás miatt folytat büntetőeljárást egy mezőcsáti és egy tiszakeszi férfival szemben.

Az ablakon másztak be a betörők

Forrás: police.hu

A gyanúsítottak augusztus 6-án az éjszakai órákban egy mezőcsáti cukrászda ablakát benyomták, majd azon bemászva különböző édességeket és italokat fogyasztottak, illetve tulajdonítottak el a kasszában lévő váltópénzzel együtt, 30 ezer forint értékben.

A tulajdonos másnap reggel észlelte a betörést, amit jelentett a rendőrségen – számolt be a police.hu.

