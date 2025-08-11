augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lopás

43 perce

Édesszájú betörőket fogott a rendőrség a borsodi kisvárosban

Címkék#mezőcsát#rendőrség#cukrászda#lopás

A rendőrök néhány órán belül megállapították az elkövetők kilétét, akiket előállítottak és gyanúsítottként hallgattak ki.

Édesszájú betörőket fogott a rendőrség a borsodi kisvárosban

Forrás: police.hu

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti Rendőrőrse lopás miatt folytat büntetőeljárást egy mezőcsáti és egy tiszakeszi férfival szemben.

Ablakon keresztül törtek be a cukrászdába.
Az ablakon másztak be a betörők
Forrás: police.hu

A gyanúsítottak augusztus 6-án az éjszakai órákban egy mezőcsáti cukrászda ablakát benyomták, majd azon bemászva különböző édességeket és italokat fogyasztottak, illetve tulajdonítottak el a kasszában lévő váltópénzzel együtt, 30 ezer forint értékben.

A tulajdonos másnap reggel észlelte a betörést, amit jelentett a rendőrségen – számolt be a police.hu.

Forrás: police.hu

További kék hírek a boon.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu