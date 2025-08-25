Papucsos nővel esett bűnbe a napszemüveges férfi Miskolcon, mindent vett a kamera

A Miskolci Rendőrkapitányság 05010/3113/2025. bűnügyi számon csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen személyekkel szemben.

Csalás miatt keresik a miskolci rendőrök a képen látható nőt. Forrás: police.hu

Csalás miatt keresik őket a miskolci rendőrök

A rendelkezésre álló adatok szerint az elkövetők 2025. július 13-án éjszaka Miskolcon jogtalanul eltulajdonítottak egy pénztárcát személyes iratokkal és bankkártyával együtt, majd öt alkalommal összesen 285 ezer forintot vettek fel egy bankautomatából.

A képeken látható személyeket keresik a miskolci rendőrök.

A miskolci rendőrök keresik a képen látható férfit. Forrás: police.hu

Rendőrségi felhívás

A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a felvételeken látható személyekkel kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.