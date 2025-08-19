22 perce
Egy miskolci nő gyanútlanul nyitott meg egy internetes oldalt, ám hamarosan rémálommá vált a történet
A trükk alattomos és bárkit érinthet.
Az internet akár veszélyforrássá válhat
Fotó: Németh András Péter
Egy miskolci nő egy csalásra létrehozott internetes oldalra lépett be, majd az engedélye nélkül levontak a számlájáról több mint 200 amerikai dollárt. A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözők tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket.
Megtörtént eset
A Miskolci Rendőrkapitányság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Egy helyi nő augusztus 4-én egy közösségi oldalon nézett meg egy videót. A film egy internetes felületet hirdetett, amelynek ígérete szerint előfizetések lemondásával – úgynevezett chargeback eljárással – pénzvisszafizetésre lehet szert tenni. Az alkalmazás használatát követően a csaló felhasználta a bankkártyaadatait, és hozzájárulása nélkül közel 200 amerikai dollárt vett le a számlájáról. A rendőrség vizsgálatot folytat.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is.
- Internetes tartalmak, különösen közösségimédia-felületek hirdetései és videói esetében fokozott körültekintéssel járjanak el, és ne használjanak ismeretlen, gyanús eredetű alkalmazásokat vagy linkeket!
- Kizárólag megbízható, hivatalos felületeken adják meg bankkártyaadataikat!
- Legyenek bizalmatlanok a túlságosan kedvezőnek vagy jónak tűnő ajánlatokkal szemben, mivel ezek gyakran átverésre utalnak!
- Ismerjék fel, ha egy ajánlatot nyelvtani hibákkal, esetleg rossz mondatszerkezettel és furcsa formázással írtak!
- Ha csalás áldozata lett, késedelem nélkül értesítse számlavezető bankját, és tegyen feljelentést a rendőrségen!
Az alábbi linken olvashatnak hasznos tanácsokat az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/.
