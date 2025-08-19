Egy miskolci nő gyanútlanul nyitott meg egy internetes oldalt, ám hamarosan rémálommá vált a történet

Egy miskolci nő egy csalásra létrehozott internetes oldalra lépett be, majd az engedélye nélkül levontak a számlájáról több mint 200 amerikai dollárt. A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözők tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket.

Megtörtént eset

A Miskolci Rendőrkapitányság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Egy helyi nő augusztus 4-én egy közösségi oldalon nézett meg egy videót. A film egy internetes felületet hirdetett, amelynek ígérete szerint előfizetések lemondásával – úgynevezett chargeback eljárással – pénzvisszafizetésre lehet szert tenni. Az alkalmazás használatát követően a csaló felhasználta a bankkártyaadatait, és hozzájárulása nélkül közel 200 amerikai dollárt vett le a számlájáról. A rendőrség vizsgálatot folytat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is.

Internetes tartalmak, különösen közösségimédia-felületek hirdetései és videói esetében fokozott körültekintéssel járjanak el, és ne használjanak ismeretlen, gyanús eredetű alkalmazásokat vagy linkeket!

Kizárólag megbízható, hivatalos felületeken adják meg bankkártyaadataikat!

Legyenek bizalmatlanok a túlságosan kedvezőnek vagy jónak tűnő ajánlatokkal szemben, mivel ezek gyakran átverésre utalnak!

Ismerjék fel, ha egy ajánlatot nyelvtani hibákkal, esetleg rossz mondatszerkezettel és furcsa formázással írtak!

Ha csalás áldozata lett, késedelem nélkül értesítse számlavezető bankját, és tegyen feljelentést a rendőrségen!

Az alábbi linken olvashatnak hasznos tanácsokat az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/.