51 milliós átverés Borsodban, a komplett vagyonának integethet a rászedett gazdag nyugdíjas

A férfit először egy magát nyereményjáték-szervezőnek kiadó bemutató nő kereste fel telefonon július 23-án. A hívás során azt állította, hogy a sértett 500.000 forintot nyert egy online játék során, és az összeg átutalásához szükség lenne néhány adat és egy szoftver telepítésére.

Minden pénzt felhasználtak

A férfi - a csalók kérésére - hozzáférést adott számítógépéhez, és belépett több netbanki felületére is. A csalók a megtévesztés során több millió forintot utaltak el különböző, ismeretlen számlákra, és még a sértett devizaszámláján lévő összeget is átváltották, majd azt is felhasználták.

Álrendőrnek adta ki magát

Néhány nappal később egy magát rendőrnek kiadó férfi is megkereste a sértettet, azt állítva, hogy a rendőrség „jelölt bankjegyeket” ad át neki, ha kiveszi a megtakarításait. A sértett ennek hatására 40 millió forint készpénzt vett fel, majd egy ismeretlen férfinak át is adta azt Tiszaújvárosban.

Az elkövetők professzionális manipulációval, több lépcsőben, több nap alatt szerezték meg a több mint 51 millió forintot.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy:

Soha ne adjanak ki banki adatokat telefonon keresztül! Ne telepítsenek programot ismeretlen kérésére! Ne adjanak át készpénzt ismeretlen személynek, akkor sem, ha az magát hatósági személynek mondja!

Amennyiben hasonló megkeresés történik Önnel, kérjük, haladéktalanul értesítse a rendőrséget!