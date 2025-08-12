1 órája
A szomszédból hozták a lopott cuccot - a cigándi járőrök kapták el őket
Kapás éjfélkor! A cigándi rendőrök érzéke nem csalt.
A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság Cigándi Rendőrőrsének járőrei 2025. augusztus 9-én az éjféli órákban Ricse belterületén állítottak meg egy autót igazoltatás céljából.
A cigándi rendőrök érzéke nem csalt
Az autóban két egymáshoz lakatolt kerékpár is volt és az azok származására vonatkozó kérdésre többféle válasz is elhangzott a sofőrtől és utasától.
Először vásárolták, aztán találták az árokban, végül elmondták, hogy Nyíregyházán voltak és egy társasház elől lopták el.
A rendőrök a bicikliket lefoglalták és büntetőeljárást indítottak a két 28 éves zemplénagárdi férfival szemben - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Még több hír a boon.hu oldalán:
Figyelem! Baleset a Béke úton - tűzoltók is a helyszínen!
Elképesztő tragédia: kilenc éves kislányt gázoltak halálra Sátoraljaújhelyen - fotók, videó