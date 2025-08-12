augusztus 12., kedd

Kapás!

3 órája

A szomszédból hozták a lopott cuccot - a cigándi járőrök kapták el őket

Kapás éjfélkor! A cigándi rendőrök érzéke nem csalt.

Boon.hu

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság Cigándi Rendőrőrsének járőrei 2025. augusztus 9-én az éjféli órákban Ricse belterületén állítottak meg egy autót igazoltatás céljából.

A cigándi rendőrök érzéke nem csalt
Cigándi rendőrök nagy kapása. Forrás: police.hu

Az autóban két egymáshoz lakatolt kerékpár is volt és az azok származására vonatkozó kérdésre többféle válasz is elhangzott a sofőrtől és utasától.

Először vásárolták, aztán találták az árokban, végül elmondták, hogy Nyíregyházán voltak és egy társasház elől lopták el.

A rendőrök a bicikliket lefoglalták és büntetőeljárást indítottak a két 28 éves zemplénagárdi férfival szemben - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

