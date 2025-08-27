Súlyos buszbaleset történt a szomszéd vármegyében - többen kirepültek a menetrend szerinti járatból

Szerda délelőtt baleset miatt állt a forgalom a 24-es főúton. Buszbalesethez érkeztek mentők, tűzoltók és rendőrök. A Heol.hu Vámosi Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudta, hogy a baleset során kilenc személy szenvedett sérülést Mátrafürednél.

Többen kirepültek a buszból - fotókon a mátrai buszbaleset

Forrás: gyongyosma.hu

A Gyöngyös Ma információi szerint a sérültek között egy gyermek is van, több utas kirepült a buszból. A baleset részleteit és további fotókat a heol.hu cikkében találnak.