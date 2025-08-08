3 órája
Miután Miskolcon elfogták, ismét megszökött Európa egyik legkeresettebb bűnözője
Ezt nem fogja elhinni! Miután elfogták a napokban Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét Miskolcon, sikerült meglógnia. Daniel Tomasz P. megszökött Budapesten.
A napokban beszámoltunk róla, hogy Miskolc belvárosában sikerült elkapniuk a rendőröknek Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét. A 49 éves Daniel Tomasz P. ellen két ország által is elfogatóparancs volt érvényben. Az elfogásában egy miskolci szemtanú is segített, aki pont a lépcsőházaknál sétálgatott párjával. Pár méteren múlt Budapesten, hogy eljusson a bíróságtól a büntetés-végrehajtási intézet fogdájáig, amikor is sikeresen meglépett.
Elszökött a rendőrök elől a körözött bűnöző
Döbbenten állnak az esettel kapcsolatban. Már nem ez volt az első eset, hogy elszökött volna a rendőrök elől. Korábban három év börtönbüntetésre ítélte a lengyel rendőrség vagyon elleni bűncselekmények miatt, viszont nem vonult be. Azóta bujkált országról országra, változtatva tartózkodási helyét.
Megdöbbenve állnak az eset előtt
Mint kiderült, korábban a 49 éves lengyel férfi futballista volt, valószínűleg így sikerülhetett elfutnia a rendőrök elől. 5 órán keresztül bujkált, mire sikerült elfogniuk végül. Portálunknak megerősítették, hogy e tettéért gyorsított eljárásban bíróság elé állították péntek reggel.
Megkerestük a Fővárosi Törvényszék sajtóosztályát, amint új információval szolgálnak, frissítjük cikkünket.
