Hosszú a miskolci Ali bűnlajstroma - durva dolgok miatt keresik a rendőrök!



A körözési toplistán 50 olyan személy szerepel, akik elfogása a legsürgetőbb jelenleg. Nagyítóval kellett keresnünk közöttük borsodi származású elkövetőket. Azért találtunk párat...

Hosszú a miskolci Ali bűnlajstroma - durva dolgok miatt keresik a rendőrök!

Ötven bűncselekményt elkövető ember közül csak néhányuk borsodi származású

Forrás: MW/illusztráció

A police.hu oldalon közzétett fényképekhez leírás is tartozik, így könnyedén megtudhatja bárki, hogy mi a születési helye adott bűnelkövetőnek, hogy borsodi származású-e az illető, sőt azt is, miért akarja annyira rács mögött tudni őket a Magyar Rendőrség. Kivétel nélkül mindannyiukkal szemben elfogatóparancs van érvényben. Az ötvenes listán „mindössze” öt vármegyénkhez köthető bűnözőt találtunk.

borsodi származású bűnözők anyaghoz rendőrség utcakép illusztráció
A borsodi származású bűnözők listája, mintha csökkenne a körözési toplistán - kopogjuk le gyorsan Forrás:  MW/illusztráció

Kalocsai Lászlóné és Németh László mindketten Sátoraljaújhely szülöttei, de van egy másik dolog is, ami közös bennük, ez pedig az érdeklődési körük. Történetesen mindkettőjüket emberkereskedelem bűntette miatt keresi a hatóság.

Két borsodi származású személyt már elítéltek, de nem akaródzott nekik börtönbe vonulni

Egy további párhuzam is fellelhető az aktuális körözési toplistán. Két bűnöző is van rajta vármegyénkből, sőt közelebbről mindketten Miskolcról, akiket már el is ítéltek, de nem kezdték meg a rájuk kirótt szabadságvesztésük letöltését, helyette inkább úgy döntöttek felszívódnak. Nevezetesen:

  • Molnár Csaba
  • Klement Tibor.

Előbbit kapcsolati erőszak miatt kiszabott szabadságvesztés letöltése miatt, utóbbit szintén büntetésének letöltése végett, illetve csalás és kábítószer birtoklás vétsége okán körözik.

Ali bajba keveredett és ütött is

Az ötödik illető, akinek az adatai és fotója a körözési toplistán fellelhető nem más, mint Kozák Ali, akit rablás, lopás és testi sértés megalapozott gyanúja miatt keres a rendőrség.

A hatóság azt kéri, hogy amennyiben valamelyiküket felismeri, vagy információval rendelkezik hollétéről, tegyen bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással. A bejelentés elküldése anonim módon is lehetséges.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

