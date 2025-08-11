Hosszú a miskolci Ali bűnlajstroma - durva dolgok miatt keresik a rendőrök!

Két borsodi származású személyt már elítéltek, de nem akaródzott nekik börtönbe vonulni

Egy további párhuzam is fellelhető az aktuális körözési toplistán. Két bűnöző is van rajta vármegyénkből, sőt közelebbről mindketten Miskolcról, akiket már el is ítéltek, de nem kezdték meg a rájuk kirótt szabadságvesztésük letöltését, helyette inkább úgy döntöttek felszívódnak. Nevezetesen:

Molnár Csaba

Klement Tibor.

Előbbit kapcsolati erőszak miatt kiszabott szabadságvesztés letöltése miatt, utóbbit szintén büntetésének letöltése végett, illetve csalás és kábítószer birtoklás vétsége okán körözik.

Ali bajba keveredett és ütött is

Az ötödik illető, akinek az adatai és fotója a körözési toplistán fellelhető nem más, mint Kozák Ali, akit rablás, lopás és testi sértés megalapozott gyanúja miatt keres a rendőrség.

A hatóság azt kéri, hogy amennyiben valamelyiküket felismeri, vagy információval rendelkezik hollétéről, tegyen bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással. A bejelentés elküldése anonim módon is lehetséges.

