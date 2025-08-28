augusztus 28., csütörtök

Helyi kék hírek

35 perce

Ez durva! A gyereket is vitte a borsodi betörő!

Címkék#tolvaj#betörő#Encsi Rendőrkapitányság#kiskorú

Az encsi rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vettek egy vilmányi tolvajt. A betörő két társát is kihallgatták, közülük az egyik fiatalkorú.

Ez durva! A gyereket is vitte a borsodi betörő!

Nyomára akadtak a rendőrök a vilmányi betörő triónak (A kép illusztráció)

Forrás: MW

Lopás bűntett miatt folytat nyomozást az Encsi Rendőrkapitányság egy 41, egy 20 és egy 15 éves vilmányi elkövetővel szemben. 

kiskorút is magával vitt lopni a betörő
Még egy kiskorút is magával vitt lopni a betörő
Forrás: police.hu

Őrizetben a három betörő

A legidősebb férfi 2024 novemberétől kezdődően Vilmányban különböző önkormányzati épületekbe, illetve családi házakba tört be összesen tizenhárom alkalommal. A tolvaj leginkább kéziszerszámokat, világítási eszközöket, biztonsági kamerát, cipőt, hosszabbítókábelt, centrifugát és élelmiszereket vitt el, több százezer forint kárt okozva. A 41 éves férfi egy-egy lopásnál társainak segítségét is igénybe vette, ezért a kapitányság a kiskorú veszélyeztetését is vizsgálja.

A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőket és augusztus 26-án a legidősebbet őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását is - tette közzé a police.hu.

 

