Ez durva! A gyereket is vitte a borsodi betörő!
Az encsi rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vettek egy vilmányi tolvajt. A betörő két társát is kihallgatták, közülük az egyik fiatalkorú.
Nyomára akadtak a rendőrök a vilmányi betörő triónak (A kép illusztráció)
Lopás bűntett miatt folytat nyomozást az Encsi Rendőrkapitányság egy 41, egy 20 és egy 15 éves vilmányi elkövetővel szemben.
Őrizetben a három betörő
A legidősebb férfi 2024 novemberétől kezdődően Vilmányban különböző önkormányzati épületekbe, illetve családi házakba tört be összesen tizenhárom alkalommal. A tolvaj leginkább kéziszerszámokat, világítási eszközöket, biztonsági kamerát, cipőt, hosszabbítókábelt, centrifugát és élelmiszereket vitt el, több százezer forint kárt okozva. A 41 éves férfi egy-egy lopásnál társainak segítségét is igénybe vette, ezért a kapitányság a kiskorú veszélyeztetését is vizsgálja.
A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőket és augusztus 26-án a legidősebbet őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását is - tette közzé a police.hu.
