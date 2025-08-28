Ez durva! A gyereket is vitte a borsodi betörő!

Lopás bűntett miatt folytat nyomozást az Encsi Rendőrkapitányság egy 41, egy 20 és egy 15 éves vilmányi elkövetővel szemben.

Még egy kiskorút is magával vitt lopni a betörő

Forrás: police.hu

Őrizetben a három betörő

A legidősebb férfi 2024 novemberétől kezdődően Vilmányban különböző önkormányzati épületekbe, illetve családi házakba tört be összesen tizenhárom alkalommal. A tolvaj leginkább kéziszerszámokat, világítási eszközöket, biztonsági kamerát, cipőt, hosszabbítókábelt, centrifugát és élelmiszereket vitt el, több százezer forint kárt okozva. A 41 éves férfi egy-egy lopásnál társainak segítségét is igénybe vette, ezért a kapitányság a kiskorú veszélyeztetését is vizsgálja.