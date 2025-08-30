„Én nekem azóta nincs nyugodt éjszakám ” - mai napig retteg az asszony, akihez betört a sályi rém (videóval)

Ahogy korábban is beszámoltunk róla, 2024. májusában a hajnali órákban betörtek egy idős asszony otthonába Sályon. A tolvaj értékek után kutatott, először a családi ház melléképületét törte fel. Egy táskába különböző szerszámokat és építési anyagokat tett, valamint egy gázpalackot is összekészített. Ezután a lakóház padlására is felment, erre ébredt meg az ott lakó idős asszony. Miután kiment az udvarra, észlelte, hogy valaki feltörte a melléképületet, ekkor segítségért kiáltott. Mikor visszatért házába, a betörővel találta magát szembe. A férfi halálosan megfenyegette őt, azóta sincs egy nyugodt éjszakája sem az asszonynak.

Azóta is retteg az asszony a betörés által átélt borzalmak miatt

Nem tud aludni a betörés borzalmait átélt asszony

Kérte az asszony a betörőt, hogy menjen el, de az halálosan megfenyegette, és elemenekült a lopott holmival.

Ki ne engedjék, míg él soha! Hogy ne lássam! Meg ne lássam még az életbe egyszer, csak ennyit kívánok.

- nyilatkozta a Tények-nek a rémült asszony.

Hajnalkor kimentem. Oszt' akkor ott motoszkált. Mondom fönt még a padláson is szaladgáltak, aztán hallottam a zörgést, mondom mi az ég van a padláson? Oszt' akkor kimentem. Oszt' akkor már jött létrán lefele a padlásról, mert olyan feljáró van nekem ottan, szembe találkoztam vele.

- elevenítette fel az idős hölgy az átélt borzalmakat.

Hat évet kaphat az elkövető tettéért

A bíróság a vádlottat a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette és magánlaksértés vétsége miatt 6 év szabadságvesztésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője három nap gondolkodási időt tartott fent a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.



