1 órája

Rács mögött a miskolci pizzériázók és boltok réme (fotók, videó)

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki kevesebb mint 3 hét alatt 12 alkalommal tört be különböző miskolci vendéglátóhelyekre, boltokba.

Rács mögött a miskolci pizzériázók és boltok réme (fotók, videó)

Brutális betöréssorozat miatt nyomozott a rendőrség a Győri kapuban

Fotó: Vajda János

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított 2025. július 26. és 2025. augusztus 12. napja között 12 alkalommal ment be ajtó vagy ablak betörésével, ajtó kibontásával, kilincsének letörésével több miskolci vendéglátóhelyre és boltba, majd onnan készpénzt, különböző értéktárgyakat és élelmiszert tulajdonított el.

Betöréssorozat a miskolci Győri kapuban
Betöréssorozat Miskolcon, a Győri kapuban. Fotó: Vajda János

A gyanúsított cselekményei – bizonyítottság esetén - alkalmasak lehetnek nagyobb értékre, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal folytatólagosan elkövetett lopás bűntettének, 3 rendbeli kisebb értékre, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének a megállapítására, mely cselekményeket részben folytatólagosan követett el, illetve 6 rendbeli szabálysértési értékre, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének megállapítására, mely cselekmények részben kísérleti szakban maradtak.  

Sorozatbetörő Miskolcon

Fotók: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Betöréssorozat a Győri kapuban

Fotók: Vajda János

A bíróság döntést hozott a betöréssorozat ügyében

A bíróság szerint, mivel a vádlott súlyos büntetésre számíthat, fennáll a veszélye annak, hogy megszökik vagy elrejtőzik. Az sem zárható ki, hogy elrejti vagy megsemmisíti a bizonyítékokat – különösen a még meg nem talált, ellopott tárgyakat –, vagy megbeszéli a történteket olyan személyekkel, akik a nyomozásban érintettek. Emellett a bíróság attól is tart, hogy újabb bűncselekményt követhet el, mivel életmódja és a mostani eset is arra utal, hogy a könnyű pénzszerzés egyik módjaként tekintett ezekre a cselekményekre.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges - közölte a Miskolci Törvényszék szóvívője.

Erről írtunk korábban: volt, ahová kétszer is betörtek 

A Győri kapuban sokan felháborodtak a történteken. A betörések kapcsán néhány nappal ezelőtt készült helyszíni riportunkban három érintett vállalkozó is elmesélte saját történetét az ellenük és üzleteik ellen elkövetett betörések kapcsán. A legnagyobb kár feltehetően a Pizza Király üzlethelyiségét érte, ahonnan csak a nehezen mozdítható berendezéseket nem vitték el, mint a hűtő és a kemence, minden mást igen. Pár nap múlva – mire a tulajdonos újra ki tudott nyitni jelentős összeget fordítva üzletének helyrehozatalára – újra betörtek hozzá. Elkeseredésében szemtanúkat keresett

Most úgy tűnik, pont került az ügy végére.

boon.hu video

