Rács mögött a miskolci pizzériázók és boltok réme (fotók, videó)

A bíróság döntést hozott a betöréssorozat ügyében

A bíróság szerint, mivel a vádlott súlyos büntetésre számíthat, fennáll a veszélye annak, hogy megszökik vagy elrejtőzik. Az sem zárható ki, hogy elrejti vagy megsemmisíti a bizonyítékokat – különösen a még meg nem talált, ellopott tárgyakat –, vagy megbeszéli a történteket olyan személyekkel, akik a nyomozásban érintettek. Emellett a bíróság attól is tart, hogy újabb bűncselekményt követhet el, mivel életmódja és a mostani eset is arra utal, hogy a könnyű pénzszerzés egyik módjaként tekintett ezekre a cselekményekre.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges - közölte a Miskolci Törvényszék szóvívője.

Erről írtunk korábban: volt, ahová kétszer is betörtek

A Győri kapuban sokan felháborodtak a történteken. A betörések kapcsán néhány nappal ezelőtt készült helyszíni riportunkban három érintett vállalkozó is elmesélte saját történetét az ellenük és üzleteik ellen elkövetett betörések kapcsán. A legnagyobb kár feltehetően a Pizza Király üzlethelyiségét érte, ahonnan csak a nehezen mozdítható berendezéseket nem vitték el, mint a hűtő és a kemence, minden mást igen. Pár nap múlva – mire a tulajdonos újra ki tudott nyitni jelentős összeget fordítva üzletének helyrehozatalára – újra betörtek hozzá. Elkeseredésében szemtanúkat keresett.

Most úgy tűnik, pont került az ügy végére.