Betörések egy borsodi kis faluban: cseresznyétől a bútorokig mindent visznek

A borsodi kis faluban, Balajton, az úgynevezett „Sápon”, az elmúlt hónapokban több ingatlanba is betörtek ismeretlenek. A helyiek szerint egy rablóbanda garázdálkodik a településen. Egy betörésről szóló közösségi média bejegyzés alatti hozzászólásokból kiderült, nem egyedi esetről van szó.

Több betörés is történt az elmúlt időszakban a borsodi kis faluban, Balajton

Forrás: Facebook/Balajt Község Önkormányzata

Betörések újra és újra, már pünkösdtől

Az első gyanús eset pünkösdhétfőn történt, amikor cseresznyézés céljából mehettek ki a tolvajok. Egy cseresznyefát fűrésszel legallyaztak, majd több pincét is feltörtek. Köztük olyat is, ahonnan elektromos kávéfőzőt, poharakat, tányérokat vittek el. Az ajtó zárját erőszakkal kiszakították. Két héttel később már szállítóeszközzel érkeztek, hogy az ott tárolt egyszerűbb bútorokat is elvigyék. A tulajdonosok ezeket időközben biztonságba helyezték, ám az ajtót – amelyet már korábban megrongáltak – azóta is rendszeresen feltörik.

A helyiek Facebookon elérhető beszámolói szerint nemcsak egy, hanem több pincébe is betörtek, sőt, a tettesek már többször is visszatértek ugyanazokra a helyekre. Legutóbb egy szétesett asztalt hagytak az út szélén, valószínűleg azért, mert nem tudták elszállítani.

Elkeseredés marad a betörők nyomában

Az eredeti bejegyzés a betörésekről így szól:

BALAJTIAK! Egy mocsok rabló banda garázdálkodik a Sápon! Pünkösd hétfőn vettük észre először, cseresznyezés céljából mehettek ki – a cseresznyefa fűrésszel lett legallyazva és mellékesen feltörtek néhány pincét. A miénket úgy, hogy kiszakították az ajtóból a zárat. Néhány dolgot elvittek: elektromos kávéfőző, poharak, tányérok, stb. Két hét múlva aztán már szállítóeszközzel mentek, hogy az ottlévő egyszerűbb bútorokat elvigyék, melyeket mi már elhoztunk. Mivel a zárat kiszakították az ajtóból és a szobácskát kiürítettük, egy madzaggal van beakasztva az ajtó; képzeljétek azóta már kétszer kinyitották. Mit várhatnak? Valami kis ajándékot? Hagynék valami jót ha tehetném! Persze mindannyiszor a többi már feltört pincébe is bementek, bár már többször is feldúlták azokat is, ma az úton egy szétesett asztalt hagytak, úgy látszik nem akart velük menni. Oszd meg kérlek, hogy máshoz is eljusson, akit nem ismerünk, így figyelmeztetni sem tudtunk a veszélyre.

A környékbeliek próbálnak figyelni egymás ingatlanjaira, és biztatják egymást, hogy gyanús mozgás esetén azonnal értesítsék a rendőrséget.