Sokkoló részletek! Bezárta és rettegésben tartotta feleségét egy miskolci férfi

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint éveken át bántalmazta, fenyegette és hónapokra bezárta saját feleségét – olvasható a Miskolci Törvényszék közleményében. A hatóságok szerint a nő csak ritkán hagyhatta el otthonát, kulcsait és telefonját elvették, hívásait pedig folyamatosan ellenőrizték. A gyanúsított szeptember elejéig biztosan rács mögött marad, a döntés azonban egyelőre nem jogerős. A bántalmazás részletei elborzasztóak.

Nemcsak fizikai, hanem lelki bántalmazásból is kijutott a miskolci nőnek

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Évek óta tartott a bántalmazás

A nyomozás adatai szerint a férfi éveken át rendszeresen bántalmazta és megalázta a feleségét. A nőnek nemcsak a fizikai bántalmazással kellett szembenéznie, hanem állandó trágár szidalmazásokkal és életveszélyes fenyegetésekkel is. A férfi célja az volt, hogy teljesen uralma alatt tartsa a sértett életét.

Három hónapig fogva tartotta

A helyzet 2024 őszén egészen súlyossá vált. A gyanú szerint a férfi három hónapon át bezárva tartotta a feleségét, aki ekkor már dolgozni sem mehetett. Amikor 2025. július végén a nő nem hagyhatta el a lakást, ám sikerült segítséget kérnie. Ekkor indult a férfi ellen büntetőeljárás.

A terhelt cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak bűntettének megállapítására.

Szökés és megfélemlítés veszélye

A bíróság szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi szabadlábon megpróbálna elrejtőzni, megszökni, vagy éppen megfélemlítené, befolyásolná a sértettet. Tartani kell attól is, hogy újabb bűncselekményt követne el. Ezért a Miskolci Járásbíróság egy hónapra – szeptember 8-ig – elrendelte a letartóztatását. A férfi fellebbezett a döntés ellen, így az még nem végleges.