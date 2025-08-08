1 órája
Sokkoló részletek! Bezárta és rettegésben tartotta feleségét egy miskolci férfi
Hónapokon át fogva tartotta, rendszeresen bántalmazta, fenyegette és teljes kontroll alatt tartotta feleségét egy miskolci férfi. Brutális részletek derültek ki a bántalmazásról.
A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint éveken át bántalmazta, fenyegette és hónapokra bezárta saját feleségét – olvasható a Miskolci Törvényszék közleményében. A hatóságok szerint a nő csak ritkán hagyhatta el otthonát, kulcsait és telefonját elvették, hívásait pedig folyamatosan ellenőrizték. A gyanúsított szeptember elejéig biztosan rács mögött marad, a döntés azonban egyelőre nem jogerős. A bántalmazás részletei elborzasztóak.
Évek óta tartott a bántalmazás
A nyomozás adatai szerint a férfi éveken át rendszeresen bántalmazta és megalázta a feleségét. A nőnek nemcsak a fizikai bántalmazással kellett szembenéznie, hanem állandó trágár szidalmazásokkal és életveszélyes fenyegetésekkel is. A férfi célja az volt, hogy teljesen uralma alatt tartsa a sértett életét.
Három hónapig fogva tartotta
A helyzet 2024 őszén egészen súlyossá vált. A gyanú szerint a férfi három hónapon át bezárva tartotta a feleségét, aki ekkor már dolgozni sem mehetett. Amikor 2025. július végén a nő nem hagyhatta el a lakást, ám sikerült segítséget kérnie. Ekkor indult a férfi ellen büntetőeljárás.
A terhelt cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak bűntettének megállapítására.
Szökés és megfélemlítés veszélye
A bíróság szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi szabadlábon megpróbálna elrejtőzni, megszökni, vagy éppen megfélemlítené, befolyásolná a sértettet. Tartani kell attól is, hogy újabb bűncselekményt követne el. Ezért a Miskolci Járásbíróság egy hónapra – szeptember 8-ig – elrendelte a letartóztatását. A férfi fellebbezett a döntés ellen, így az még nem végleges.
Fél év, 16 lopás a borsodi városban – letartóztatták a fiatalkorú gyanúsítottat
Borzalmak Miskolcon: hajánál fogva húzta, rángatta a buszmegállóig élettársát egy férfi!