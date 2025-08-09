Helyi kék hírek
Súlyos baleset Sajókaza és Szuhakálló között - A vezetőt a tűzoltók szabadították ki a kocsiból
Félpályás útlezárás a 2604-es úton. Baleset történt szombat délután.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint letért az úttestről, majd a szántóföldre hajtott egy gépkocsi Sajókaza és Szuhakálló között. A baleset a 2604-es út 3-as kilométerszelvényénél történt szombaton.
Súlyos baleset: letért az úttestről egy autó
A járműben csak a vezetője utazott, akit a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók emeltek ki.
Az egység és a társhatóságok félpályás útlezárás mellett dolgoznak a helyszínen - közölte a katasztrófavédelem.
