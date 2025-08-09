Súlyos baleset Sajókaza és Szuhakálló között - A vezetőt a tűzoltók szabadították ki a kocsiból

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint letért az úttestről, majd a szántóföldre hajtott egy gépkocsi Sajókaza és Szuhakálló között. A baleset a 2604-es út 3-as kilométerszelvényénél történt szombaton.

Súlyos baleset: letért az úttestről egy autó Sajókaza és Szuhakálló között. Forrás: katasztrófavédelem

Súlyos baleset: letért az úttestről egy autó

A járműben csak a vezetője utazott, akit a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók emeltek ki.

Az egység és a társhatóságok félpályás útlezárás mellett dolgoznak a helyszínen - közölte a katasztrófavédelem.

Szomba délután kigyulladt egy autó menet közben Miskolcon. Részletek és fotók a boon.hu oldalán.