augusztus 9., szombat

Emőd névnap

34°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

2 órája

Súlyos baleset Sajókaza és Szuhakálló között - A vezetőt a tűzoltók szabadították ki a kocsiból

Címkék#katasztrófavédelem#Sajókaza#baleset#Szuhakálló

Félpályás útlezárás a 2604-es úton. Baleset történt szombat délután.

Boon.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint letért az úttestről, majd a szántóföldre hajtott egy gépkocsi Sajókaza és Szuhakálló között. A baleset a 2604-es út 3-as kilométerszelvényénél történt szombaton.

Letért az úttestről egy autó Sajókaza és Szuhakálló között, a baleset szombaton történt
Súlyos baleset: letért az úttestről egy autó Sajókaza és Szuhakálló között. Forrás: katasztrófavédelem

Súlyos baleset: letért az úttestről egy autó

A járműben csak a vezetője utazott, akit a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók emeltek ki.

Az egység és a társhatóságok félpályás útlezárás mellett dolgoznak a helyszínen - közölte a katasztrófavédelem.

Szomba délután kigyulladt egy autó menet közben Miskolcon. Részletek és fotók a boon.hu oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu