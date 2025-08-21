Kiegyenesített kanyar Putnok és Dubicsány közt

Balesettel indult a csütörtök reggel Putnok, és Dubicsány közt. Egy személyautó sofőrje nem a látási viszonyoknak megfelelően, és nem kellő sebességgel haladva az adott útszakaszon a kanyart nem tudta bevenni, ezért az útról kisodródott. Egy könnyebb sérültje van a balesetnek - nyilatkozta a boon.hu-nak Varga Rudolf a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Az adott szakaszon félpályán halad a forgalom. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság az eljárást folytatja.

Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!

