30 perce
Kiegyenesített kanyar Putnok és Dubicsány közt
Félpályán halad a forgalom az adott szakaszon.
Balesettel indult a csütörtök reggel
Forrás: FB
Fotó: FB
Balesettel indult a csütörtök reggel Putnok, és Dubicsány közt. Egy személyautó sofőrje nem a látási viszonyoknak megfelelően, és nem kellő sebességgel haladva az adott útszakaszon a kanyart nem tudta bevenni, ezért az útról kisodródott. Egy könnyebb sérültje van a balesetnek - nyilatkozta a boon.hu-nak Varga Rudolf a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Az adott szakaszon félpályán halad a forgalom. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság az eljárást folytatja.
Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Tündöklő fényjátékkal zárultak az ünnepi programok Miskolcon - képek
Fenekestül felfordul a KRESZ – összegyűjtöttük az összes közelgő változást, ami mindenkit érinteni fog