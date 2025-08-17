1 órája
Ismét baleset a 37-es főúton
Két egy nyomon haladó jármű ütközött össze a 37-es főúton. A baleset következtében a egyikük az árokban landolt, mentők siettek a helyszínre.
A fotó illusztráció
Fotó: Huszár Márk
Súlyos baleset történt vasárnap délután a 37-es főúton az Erdőbényei elágazásnál. Elsődleges információk szerint egy kerékpárossal ütközött egy motoros, majd az árokba csapódott - olvasható a 37 es Fő út Miskolc-Sátoraljaújhely Információ csoport facebook oldalán.
A baleset körülményei
A biciklis hajtott volna ki a 37-esre, ahol pedig jött a motoros és összeütköztek.
A baleset mindkét résztvevőjét mentővel kórházba szállították, a pontos körülményeket pedig még vizsgálják a hatóságok – tudtuk meg Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.
