Ismét baleset a 37-es főúton

Súlyos baleset történt vasárnap délután a 37-es főúton az Erdőbényei elágazásnál. Elsődleges információk szerint egy kerékpárossal ütközött egy motoros, majd az árokba csapódott - olvasható a 37 es Fő út Miskolc-Sátoraljaújhely Információ csoport facebook oldalán.

A baleset körülményei

A biciklis hajtott volna ki a 37-esre, ahol pedig jött a motoros és összeütköztek.

A baleset mindkét résztvevőjét mentővel kórházba szállították, a pontos körülményeket pedig még vizsgálják a hatóságok – tudtuk meg Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.