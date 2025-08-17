augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Súlyos baleset!

2 órája

Ismét baleset a 37-es főúton - fotókkal

Címkék#kerékpáros#Erdőbényei elágazás#főút#baleset

Két egy nyomon haladó jármű ütközött össze a 37-es főúton. A baleset következtében a egyikük az árokban landolt, mentők siettek a helyszínre.

Ismét baleset a 37-es főúton - fotókkal

A fotó illusztráció

Fotó: Huszár Márk

Súlyos baleset történt vasárnap délután a 37-es főúton az Erdőbényei elágazásnál. Elsődleges információk szerint egy kerékpárossal ütközött egy motoros, majd az árokba csapódott - olvasható a 37 es Fő út Miskolc-Sátoraljaújhely Információ csoport facebook oldalán.

A baleset körülményei

A biciklis hajtott volna ki a 37-esre, ahol pedig jött a motoros és összeütköztek.

 A baleset mindkét résztvevőjét mentővel kórházba szállították, a pontos körülményeket pedig még vizsgálják a hatóságok – tudtuk meg Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.

Helyszíni fotók a 37-es főúton történt balesetről

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

Súlyos baleset

 

