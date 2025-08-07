Durva ütközés Miskolcon – a helyszínen forgalomkorlátozás várható!

Összeütközött két személyautó Miskolcon, a Muhi utcában, a Tatárárok utca közelében. A bennük utazók kiszálltak a járművekből, amelyeket áramtalanítottak a miskolci hivatásos tűzoltók. A baleset helyszínén forgalomkorlátozás lehet - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Ezek is érdekelhetik: