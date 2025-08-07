augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

25°
+27
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

1 órája

Durva ütközés Miskolcon – a helyszínen forgalomkorlátozás várható!

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#két autó ütközött#áramtalanított

A baleset helyszínén forgalomkorlátozásra lehet számítani.

Durva ütközés Miskolcon – a helyszínen forgalomkorlátozás várható!

Tűzoltók áramtalanították a járműveket (A kép illusztráció)

Fotó: Mészáros János

Összeütközött két személyautó Miskolcon, a Muhi utcában, a Tatárárok utca közelében. A bennük utazók kiszálltak a járművekből, amelyeket áramtalanítottak a miskolci hivatásos tűzoltók. A baleset helyszínén forgalomkorlátozás lehet - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Ezek is érdekelhetik:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu