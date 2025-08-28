46 perce
Durva baleset: 93 éves férfit ütöttek el a borsodi településen, nem is lassított a sofőr! (videó)
Az esetről a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldala osztotta meg a döbbenetes videót.
Tiszaújvárosban egy sofőr lassítás nélkül hajtott át a zebrán és elsodort egy 93 éves férfit, aki elektromos mopedjével ment át a zebrán.
Szerencsére az idős úr nem sérült meg, de a járműve megrongálódott.
A kamerafelvételen egyértelműen látszik: semmi nem akadályozta a sofőrt a belátásban, mégsem adott elsőbbséget – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldala.
A hatóság a következőket szabta ki:
- 4 hónap vezetéstől eltiltás
- 104 ezer forint pénzbírság
A gyalogátkelőhelyeket mindig fokozott óvatossággal közelítsétek meg! Kezdődik az iskola, így különösen fontos az odafigyelés.
