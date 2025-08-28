augusztus 28., csütörtök

Ijesztő

46 perce

Durva baleset: 93 éves férfit ütöttek el a borsodi településen, nem is lassított a sofőr! (videó)

Címkék#rendőrség#közlekedés#baleset

Az esetről a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldala osztotta meg a döbbenetes videót.

Tiszaújvárosban egy sofőr lassítás nélkül hajtott át a zebrán és elsodort egy 93 éves férfit, aki elektromos mopedjével ment át a zebrán.

Tiszaújvárosban történt a baleset
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

Szerencsére az idős úr nem sérült meg, de a járműve megrongálódott.

A kamerafelvételen egyértelműen látszik: semmi nem akadályozta a sofőrt a belátásban, mégsem adott elsőbbséget – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldala.

A hatóság a következőket szabta ki:

  • 4 hónap vezetéstől eltiltás
  • 104 ezer forint pénzbírság

A gyalogátkelőhelyeket mindig fokozott óvatossággal közelítsétek meg! Kezdődik az iskola, így különösen fontos az odafigyelés.

További kék hírek a boon.hu-n.

 

