Durva baleset: 93 éves férfit ütöttek el a borsodi településen, nem is lassított a sofőr! (videó)

Tiszaújvárosban egy sofőr lassítás nélkül hajtott át a zebrán és elsodort egy 93 éves férfit, aki elektromos mopedjével ment át a zebrán.

Tiszaújvárosban történt a baleset

Szerencsére az idős úr nem sérült meg, de a járműve megrongálódott.

A kamerafelvételen egyértelműen látszik: semmi nem akadályozta a sofőrt a belátásban, mégsem adott elsőbbséget – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldala.

A hatóság a következőket szabta ki:

4 hónap vezetéstől eltiltás

104 ezer forint pénzbírság

A gyalogátkelőhelyeket mindig fokozott óvatossággal közelítsétek meg! Kezdődik az iskola, így különösen fontos az odafigyelés.

