közlekedési baleset
1 órája
Baleset miatt áll a forgalom az M30-ason – torlódások várják a sofőröket!
A Miskolc felé vezető oldalán, Halmaj közelében egy sávon halad a forgalom.
Baleset miatt félpályán halad a forgalom az M30-as autópályán (A kép illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M30-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán, Halmaj közelében, az 52-es kilométerszelvénynél. A balesethez az encsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - tette közzé a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!
2 órája
Egyedül maradtak, miután elveszítették, akit a legjobban szerettek - most csak reménykednek egy új otthon lehetőségében
Ezt ne hagyja ki!Döbbenet
4 órája
Senki sem beszél róla, pedig ez a büdös vendég az otthonainkban szeretne áttelelni!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre