Baleset miatt áll a forgalom az M30-ason – torlódások várják a sofőröket!

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M30-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán, Halmaj közelében, az 52-es kilométerszelvénynél. A balesethez az encsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - tette közzé a katasztrófavédelem.