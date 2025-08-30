augusztus 30., szombat

közlekedési baleset

1 órája

Baleset miatt áll a forgalom az M30-ason – torlódások várják a sofőröket!

A Miskolc felé vezető oldalán, Halmaj közelében egy sávon halad a forgalom.

Baleset miatt áll a forgalom az M30-ason – torlódások várják a sofőröket!

Baleset miatt félpályán halad a forgalom az M30-as autópályán (A kép illusztráció)

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M30-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán, Halmaj közelében, az 52-es kilométerszelvénynél. A balesethez az encsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - tette közzé a katasztrófavédelem.

 

 

