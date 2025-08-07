Baleset lassítja a forgalmat az M3-as autópályán

Az útinform tájékoztatása szerint, baleset történt az M3-as autópálya 36-os kilóméterénél Miskolc irányába, ezért torlódásra kell számítani az arra közlekedőknek! A törött autók a belső, és a pihenő sávban állnak. A helyszínre az Országos Mentőszolgálat szakemberei is megérkeztek.

A mentőszolgálat szakemberei már a helyszínen látják el a sérülteket