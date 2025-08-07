augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

22°
+27
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset az autópályán

2 órája

Baleset lassítja a forgalmat az M3-as autópályán

Címkék#Országos Mentőszolgálat#m3 autópálya#Miskolc#baleset

Torlódásra kell számítani az M3-as autópályán.

Baleset lassítja a forgalmat az M3-as autópályán

Torlódásra kell számítani az M3-as autópályán baleset miatt

Forrás: FB

Az útinform tájékoztatása szerint, baleset történt az M3-as autópálya 36-os kilóméterénél Miskolc irányába, ezért torlódásra kell számítani az arra közlekedőknek! A törött autók a belső, és a pihenő sávban állnak. A helyszínre az Országos Mentőszolgálat szakemberei is megérkeztek.

Baleset lassítja a forgalmat
A mentőszolgálat szakemberei már a helyszínen látják el a sérülteket

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu