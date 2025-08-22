Káosz az M3-ason: két baleset nehezíti a közlekedést – mutatjuk, hol kell figyelni!

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Füzesabony térségében egy személyautó szalagkorlátnak hajtott. A 114-es km-nél soroljanak a külső sávba! Az ellenkező, Budapest felé vezető oldalon, Gyöngyös térségében szintén baleset történt. A 73-as km-nél a külső sávba belógnak a mentésre érkezett járművek, így fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon! - olvasható az Útinform hivatalos oldalán.

