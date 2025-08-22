augusztus 22., péntek

1 órája

Káosz az M3-ason: két baleset nehezíti a közlekedést – mutatjuk, hol kell figyelni!

Az M3-as autópályán pénteken több helyen is akadály nehezíti a közlekedést. Az érintett szakaszokon fokozott figyelemre és türelemre van szükség – mutatjuk, mire számíthatnak az autósok.

Káosz az M3-ason: két baleset nehezíti a közlekedést – mutatjuk, hol kell figyelni!

Szalagkorlátnak hajtott egy személygépkocsi az M3-as autópályán

Fotó: MW

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Füzesabony térségében egy személyautó szalagkorlátnak hajtott. A 114-es km-nél soroljanak a külső sávba! Az ellenkező, Budapest felé vezető oldalon, Gyöngyös térségében szintén baleset történt. A 73-as km-nél a külső sávba belógnak a mentésre érkezett járművek, így fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon! - olvasható az Útinform hivatalos oldalán.

