1 órája
Káosz az M3-ason: két baleset nehezíti a közlekedést – mutatjuk, hol kell figyelni!
Az M3-as autópályán pénteken több helyen is akadály nehezíti a közlekedést. Az érintett szakaszokon fokozott figyelemre és türelemre van szükség – mutatjuk, mire számíthatnak az autósok.
Szalagkorlátnak hajtott egy személygépkocsi az M3-as autópályán
Fotó: MW
Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Füzesabony térségében egy személyautó szalagkorlátnak hajtott. A 114-es km-nél soroljanak a külső sávba! Az ellenkező, Budapest felé vezető oldalon, Gyöngyös térségében szintén baleset történt. A 73-as km-nél a külső sávba belógnak a mentésre érkezett járművek, így fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon! - olvasható az Útinform hivatalos oldalán.
