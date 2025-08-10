augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

29°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy baleset

1 órája

Lángoló autó az éjszakában: dupla baleset bénította meg az M3-as autópályát

Címkék#karambol#m3 autópálya#autótűz#baleset

Drámai pillanatok játszódtak le Mezőkövesd térségében szombat éjjel. Két baleset is történt rövid időn belül az M3-as autópályán, és az egyik jármű lángra kapott.

Boon.hu
Lángoló autó az éjszakában: dupla baleset bénította meg az M3-as autópályát

Egymás után két baleset is történt az M3-ason szombat éjszaka (képünk illusztráció)

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Két baleset is történt az M3-as autópálya 127-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a Budapest felé vezető oldalon szombat éjjel 23 óra magasságában. Az első esetben egy furgon a szalagkorlátnak ütközött, majd keresztben állt meg a pályatesten – olvasható a Katasztrófavédelem közleményében.

Dupla baleset volt éjjel az M3-as autópálya mezőkövesdi szakaszán.
A fotón nyugodt az M3-as autópálya, pedig mostanában nem telik el nap baleset nélkül
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A baleset újabb balesetet okozott

Feltehetően a fenti baleset következtében két személyautó utoléréses balesetet szenvedett. Az első autó a karambol után kigyulladt, a lángokat a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el. A tűzoltók a járművek áramtalanítását is elvégezték, miközben a mentők a sérülteket látták el a helyszínen. Az érintett útszakaszon a beavatkozás idejére teljes útzár volt érvényben.

Az M3-as autópálya nem a legbiztonságosabb hely a közelmúltban

Szinte nincs olyan nap, hogy ne történne baleset az M3-as autópálya borsodi szakaszán. Pedig a turisztikai idény csúcsán a rendőrség is fokozottan ellenőriz, ahogyan arról a boon.hu is beszámolt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu