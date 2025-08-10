Lángoló autó az éjszakában: dupla baleset bénította meg az M3-as autópályát

Két baleset is történt az M3-as autópálya 127-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a Budapest felé vezető oldalon szombat éjjel 23 óra magasságában. Az első esetben egy furgon a szalagkorlátnak ütközött, majd keresztben állt meg a pályatesten – olvasható a Katasztrófavédelem közleményében.

A fotón nyugodt az M3-as autópálya, pedig mostanában nem telik el nap baleset nélkül

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A baleset újabb balesetet okozott

Feltehetően a fenti baleset következtében két személyautó utoléréses balesetet szenvedett. Az első autó a karambol után kigyulladt, a lángokat a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el. A tűzoltók a járművek áramtalanítását is elvégezték, miközben a mentők a sérülteket látták el a helyszínen. Az érintett útszakaszon a beavatkozás idejére teljes útzár volt érvényben.