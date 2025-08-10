1 órája
Lángoló autó az éjszakában: dupla baleset bénította meg az M3-as autópályát
Drámai pillanatok játszódtak le Mezőkövesd térségében szombat éjjel. Két baleset is történt rövid időn belül az M3-as autópályán, és az egyik jármű lángra kapott.
Egymás után két baleset is történt az M3-ason szombat éjszaka (képünk illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Két baleset is történt az M3-as autópálya 127-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a Budapest felé vezető oldalon szombat éjjel 23 óra magasságában. Az első esetben egy furgon a szalagkorlátnak ütközött, majd keresztben állt meg a pályatesten – olvasható a Katasztrófavédelem közleményében.
A baleset újabb balesetet okozott
Feltehetően a fenti baleset következtében két személyautó utoléréses balesetet szenvedett. Az első autó a karambol után kigyulladt, a lángokat a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el. A tűzoltók a járművek áramtalanítását is elvégezték, miközben a mentők a sérülteket látták el a helyszínen. Az érintett útszakaszon a beavatkozás idejére teljes útzár volt érvényben.
Az M3-as autópálya nem a legbiztonságosabb hely a közelmúltban
Szinte nincs olyan nap, hogy ne történne baleset az M3-as autópálya borsodi szakaszán. Pedig a turisztikai idény csúcsán a rendőrség is fokozottan ellenőriz, ahogyan arról a boon.hu is beszámolt.
