Baleset

21 perce

Árokba hajtott autóhoz siettek a tűzoltók a borsodi településre

Címkék#árok#mezőcsát#tűzoltó#közlekedés#baleset

Vasárnap este történt a közlekedési baleset.

Letért az útról és árokba hajtott egy személyautó a 3305-ös út 13-as kilométerénél, Mezőcsát külterületén – közölte a baz.katasztrofavedelem.hu.

Árokba hajtott egy autó Mezőcsáton.
A fotó illusztráció
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A mezőcsáti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóság is a helyszínre érkezett.

Vasárnap több közlekedési baleset is történt a vármegyében, ezekről beszámoltunk portálunkon.

 

