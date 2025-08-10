Árokba hajtott autóhoz siettek a tűzoltók a borsodi településre

Letért az útról és árokba hajtott egy személyautó a 3305-ös út 13-as kilométerénél, Mezőcsát külterületén – közölte a baz.katasztrofavedelem.hu.

A fotó illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A mezőcsáti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóság is a helyszínre érkezett.

Vasárnap több közlekedési baleset is történt a vármegyében, ezekről beszámoltunk portálunkon.